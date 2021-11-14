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Остров Татышев свяжут пешеходным мостом с Зелёной рощей

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Красноярск
11:20 14 Ноября 2021
общество, красноярск, благоустройство, развитие
Фотография © admkrsk.ru
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Центром внимания круглого стола по теме «Парк как бренд здорового образа жизни. Технологии многофункциональных пространств» стал Татышев-парк, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Остров Татышев планируется связать пешеходным мостом с Зелёной рощей.

Остров Татышев свяжут пешеходным мостом с Зелёной рощей

— Управление капитального строительства администрации Красноярска уже объявило торги на разработку проекта. Пешеходный мост позволит связать Гвардейский парк, пр. Ульяновский – территорию Татышев-парка – Вантовый мост – площадь Мира и Левобережную набережную до Николаевского моста. Пешком, на велосипеде, самокате, роликах можно будет пересечь 2/3 города оставаясь в границах зелёной зоны. Ширина велопешеходной части должна составлять не менее 6,5 м, из них велосипедная часть не менее 2 м. Также нужно определить необходимость размещения объектов стрит-ритейла, уличной мебели, малых архитектурных форм и предусмотреть функциональное освещение и архитектурно-художественную подсветку, - рассказала начальник отдела архитектурной среды управления архитектуры Елена Коробейникова.

Проект появится к концу декабря. На ближайшие годы запланировано благоустройство набережной на пр. Ульяновский. Эта территория станет частью большого пешеходного пространства.

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