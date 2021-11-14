Остров Татышев свяжут пешеходным мостом с Зелёной рощей

Центром внимания круглого стола по теме «Парк как бренд здорового образа жизни. Технологии многофункциональных пространств» стал Татышев-парк, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Остров Татышев планируется связать пешеходным мостом с Зелёной рощей.

— Управление капитального строительства администрации Красноярска уже объявило торги на разработку проекта. Пешеходный мост позволит связать Гвардейский парк, пр. Ульяновский – территорию Татышев-парка – Вантовый мост – площадь Мира и Левобережную набережную до Николаевского моста. Пешком, на велосипеде, самокате, роликах можно будет пересечь 2/3 города оставаясь в границах зелёной зоны. Ширина велопешеходной части должна составлять не менее 6,5 м, из них велосипедная часть не менее 2 м. Также нужно определить необходимость размещения объектов стрит-ритейла, уличной мебели, малых архитектурных форм и предусмотреть функциональное освещение и архитектурно-художественную подсветку, - рассказала начальник отдела архитектурной среды управления архитектуры Елена Коробейникова.