В Красноярске автобус на буксире врезался в столб

На ул. Брянская неисправный автобус буксировал «КАМАЗ». Во итоге автобус сорвался с буксира, покатился по проезжей части и врезался в столб, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. В транспортном средстве никого не было, пострадавших нет.

Напомним, 38-летний водитель Renault Logan сегодня ехал со стороны Ачинска в направлении Красноярска, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Isuzu Elf, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Грузовик съехал в кювете. Водители получили травмы, 40-летний пассажир Renault погиб на месте.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю