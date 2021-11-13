В ДТП на парковке смотровой площадки "Царь-рыба" пострадала семья

Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, 35-летний водитель на Honda Stream не справился с управлением и наехал на бордюрный камень и здание. В автомобиле находились 8 человек, в том числе четверо малолетних детей (12, 5, 3 лет и один двухмесячный ребёнок). Всех пассажиров отвезли в медицинское учреждение. В транспортном средстве ехала семья из Уярского района.

5-летнего ребёнка перевозили без детского устройства, 3-летний находился в устройстве, не соответствующим его росту и весу, двухмесячный малыш - обычном коробе на руках у 12-летнего пассажира.

В отношении водителя за нарушение правил перевозки детей составлен материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.

Фото: vk.com/gibdd24