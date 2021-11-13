716 жителей Красноярского края заболели коронавирусом за сутки

За сутки от коронавируса погиб 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 945.

Подтверждённых диагнозов на 13 ноября — 716. С начала пандемии — 140 583. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 124 327 человек (+ 701 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 51 838 жителей Красноярского края (+ 4 352 за сутки), снято с медицинского учёта 3 988 человек.

4 106 925 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 14 281 за последние сутки).

Напомним, с 15 ноября в регионе вводят режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса. Покидать место жительства они смогут в случаях особой необходимости.

В течение четырёх недель работников старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания рекомендовано перевести на дистанционную работу для проведения вакцинации и формирования их иммунитета. До 13 ноября правительство утвердит список хронических заболеваний, которые будут являться основанием для перевода этих сотрудников на дистанционную работу.

Работодателям также рекомендовано допускать к работе сотрудников при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации или о перенесённом заболевании COVID-19 с соблюдением требований действующего законодательства.

Также с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также без QR-кодов о вакцине или справок о перенесённой болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселиться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и другие подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Ограничения будут действовать и при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом. На объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения (индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, загрузка объектов не должна превышать 50 % от общей пропускной способности).

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости