В Емельяновском районе в ДТП с грузовиком погиб пассажир Renault

Утром 13 ноября 38-летний водитель Renault Logan ехал со стороны Ачинска в направлении Красноярска, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Isuzu Elf, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Грузовик съехал в кювете. Водители получили травмы, 40-летний пассажир Renault погиб на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 12 ноября в 01:20 на 67 км автодороги "Красноярск-Енисейск" столкнулись грузовой автомобиль МАЗ (с полуприцепом) и микроавтобус Mercedes, который двигался в попутном направлении позади грузовика. В итоге микроавтобус съехал в кювет. Три пассажира микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Всего в микроавтобусе, который ехал из пгт. Большая Мурта в с. Шила Сухобузимского района, находились пять человек (работники одного предприятия).

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю