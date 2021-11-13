В Красноярске на площади Мира из-за аварии забил фонтан

На площади Мира сегодня работники “Красгорпарка” сорвали гидрант в колодце, из-за этого перед БКЗ забил фонтан высотой несколько метров, пишут в Тelegram-канале «Красноярск№1». Теперь сотрудникам предстоит возместить ущерб.

Слесари перекрыли холодную воду на несколько домов.

Напомним, на площади Мира стартует проект «Зима на Стрелке». Наполнение площади праздничными элементами и объектами будет идти поэтапно. На самом старте откроется первый в городе каток с искусственным льдом.

Специалисты «Красгорпарка» завершают обустройство катка. Рядом с ним уже оборудован обогреваемый шатёр, где внутри будет располагаться сервисная зона, зона отдыха и прокат коньков.

Кататься на коньках можно будет четыре месяца, то есть до середины марта.

Фото: ngs24.ru