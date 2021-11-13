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В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

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Красноярск
12:35 13 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, россия, законопроект, заболевание
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Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, при междугородних и международных поездках на поездах и самолетах, сообщается на сайте кабмина.

Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» предполагает, что люди смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением одного из нижеперечисленного:

- QR-код о вакцинации;

- документ, подтверждающий, что человек переболел новой коронавирусной инфекцией;

- медицинский отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у людей с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, примут региональные власти.

QR-коды не потребуются в аптеках, организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Есть надежда на достижение в течение этого периода коллективного иммунитета в 80 %.

Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках.

Пассажирам потребуется предъявлять QR-код о вакцинации, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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