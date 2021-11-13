В Партизанском районе директор школы оплатил свои штрафы деньгами учреждения

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с 2020 по 2021 годы директор одной из школ Партизанского района, используя должностные полномочия, дал указание главному бухгалтеру отдела образования администрации района оплатить четыре административных штрафа, наложенных на него за нарушения в сфере охраны труда. Общая сумма штрафов - 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора школы. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Причинённый ущерб подозреваемый возместил.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: primamedia.ru