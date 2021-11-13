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В Госавтоинспекции Красноярского края напомнили о правилах безопасности во время снегопада и гололедицы

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Красноярск
11:07 13 Ноября 2021
общество, гололед, опасность, снег, гибдд, в красноярском крае
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В выходные в Красноярском крае ожидается снегопад и гололедица. Автоинспекторы призывают автомобилистов быть осторожнее, особенно на загородных трассах.

Не стоит забывать, что за пределами города температура ниже на несколько градусов, а снежный накат и гололедица образуются быстрее.

Водителям автоинспекторы рекомендуют выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

В любое время дня нужно передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами. При сильном тумане снижать скорость до максимально безопасной и ехать при включённых огнях аварийной сигнализации.

Пешеходам Госавтоинспекция рекомендует использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности.

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Фото: 24.мвд.рф 

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