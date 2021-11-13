В торговый комплекс Красноярска требуются сотрудники на проверку QR-кодов

На сайте Зарплата.ру появилась новая вакансия. В торговый комплекс в Октябрьском районе требуются сотрудники на проверку QR-кодов. Можно выходить не каждый день, а по удобному графику. Предстоит стоять в ТЦ и проверять наличие QR-кодов. Для работы важны пунктуальность, ответственность и стрессоустойчивость.

Работодатель предлагает рабочий день с 10:00 до 22:00 (можно разделить на две смены), за смену зарплата 1 000 рублей, за полсмены - 500 руб.

Обязательные условия: возраст старше 18 лет и наличие вакцинации.

Напомним, В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид