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В торговый комплекс Красноярска требуются сотрудники на проверку QR-кодов

Главная Общество
Красноярск
13:32 13 Ноября 2021
заболевание, вакансии, красноярск, общество
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На сайте Зарплата.ру появилась новая вакансия. В торговый комплекс в Октябрьском районе требуются сотрудники на проверку QR-кодов. Можно выходить не каждый день, а по удобному графику. Предстоит стоять в ТЦ и проверять наличие QR-кодов. Для работы важны пунктуальность, ответственность и стрессоустойчивость. 

Работодатель предлагает рабочий день с 10:00 до 22:00 (можно разделить на две смены), за смену зарплата 1 000 рублей, за полсмены - 500 руб. 

Обязательные условия: возраст старше 18 лет и наличие вакцинации. 

Напомним, В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид 

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