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Развитие бизнеса зависит от финансирования

Главная Общество
Красноярск
09:30 13 Ноября 2021
банк, красноярск, общество, кредиты, бизнес, комфорт
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Начало бизнеса – самый важный этап, от него зависит, насколько успешно будет развиваться предприятие. Если возникли препятствия и финансовые трудности, перспективы у нового дела не такие и радужные. На рынке выдерживают конкуренцию те участники, которые либо предлагают принципиально новый продукт (то есть у потребителей нет выбора и за ним нужно обращаться к одному продавцу), либо используют новейшие технологии и оборудование, позволяющее оптимизировать временные и трудозатраты на производстве.

И в первом, и во втором случае может стать полезным кредит на развитие бизнеса. Он позволяет решить сразу несколько задач:

  • закупить сырье, оборудование для производства;
  • вложить средства в разработку бизнес-плана;
  • платить зарплату работникам;
  • создать систему логистики.

Такой старт обязательно приведет к нужному результату. Интересное предложение для предпринимателей и бизнесменов подготовил Тинькофф Банк. Подобрать кредит можно:

  • на инвестиции и развитие стратапа – это как раз случай, описанный выше, бизнесу крайне важно дать финансы на начальном этапе;
  • для пополнения оборотных средств – поддержание и развитие дела возможно при условии, что руководство имеет возможность распоряжаться свободными средствами для закупки партии товаров или сырья, модернизации производства, создания или улучшения сервиса и т. д.;
  • для закрытия кассовых разрывов – из-за нестабильности на рынке или сезонности работы предприятия могут возникать провалы, которые угрожают бизнесу. Справиться с неприятностями как раз поможет кредит от банка.

Как и при сотрудничестве с рядовыми потребителями, с предприятиями и предпринимателями банки могут выдавать кредиты под залог или без него. В первом случае условия будут более мягкими, так как кредитор получает дополнительные гарантии того, что заемщик вовремя и в полном объеме вернет деньги. Во втором случае риски больше, поэтому увеличивается процентная ставка или ужесточаются другие условия получения займа.  

Тинькофф Банк создал комфортные условия для своих клиентов:

  • подать заявку и обсудить детали сотрудничества можно в режиме онлайн;
  • когда все нюансы улажены и документы переданы, поступление средств на счет нужно ждать около двух минут;
  • если предприниматель сомневается, что его заявка будет одобрена, он может загрузить выписки и узнать предварительное решение без открытия счета.

Малый и средний бизнес повсеместно практикует кредитование на развитие предприятия. Это нормальная ситуация, не вызывающая нареканий.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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