В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

12 ноября в районе 20:30 на регулируемом железнодорожном переезде участка Абалаково – Лесосибирск Красноярской железной дороги «Газель» столкнулась с грузовым поездом, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.

В автомобиле находились семь человек. В результате столкновения пятеро человек погибли и двое получили травмы. По информации полиции, автомобиль вёз сотрудников одного из предприятий в гостиницу с работы.

На месте работают сотрудники ГИБДД и МВД. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю