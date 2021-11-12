В Красноярске на Взлётке на сутки отключат отопление

13 ноября часть домов микрорайона Взлётка останется без отопления с 10:00 до 23:30. Узнать, попадает ли ваш дом под отключение, можно по ссылке.

Горячую воду жителям пустят по тупиковой схеме.

Причина отключения отопления: проведение работ на теплосетях. Специалисты СГК будут устранять дефект вдоль ул. Батурина. Если не выполнять данные работы, то многие жители Советского района могут остаться без тепла зимой.

Также будет перекрыт участок дороги, объезд организуют по реверсивной схеме.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости