В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

Правительство Красноярского края утвердило перечень хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода сотрудника на удалённую работу. Перевод на дистанционный режим работы работодатель должен обеспечить на 4 недели. Мера необходима для безопасности людей, входящих в группу риска.

С 15 ноября на удаленную работу для проведения вакцинации и формирования иммунитета переводятся работники старше 60 лет и люди, имеющие хронические заболевания.

В перечне заболеваний - болезни эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, новообразования (злокачественные новообразования, лейкозы). Подробный перечень кодов заболеваний приведён в постановлении.

Для получения справки и решения вопроса о допуске к вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к лечащему врачу.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости