12 ноября
Красноярск
погода 0 °C
71.81
 
€ 82.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

Главная Общество
Красноярск
21:08 12 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, заболевание
версия для печати Ico_print

Правительство Красноярского края утвердило перечень хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода сотрудника на удалённую работу. Перевод на дистанционный режим работы работодатель должен обеспечить на 4 недели. Мера необходима для безопасности людей, входящих в группу риска.

С 15 ноября на удаленную работу для проведения вакцинации и формирования иммунитета переводятся работники старше 60 лет и люди, имеющие хронические заболевания.

В перечне заболеваний - болезни эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, новообразования (злокачественные новообразования, лейкозы). Подробный перечень кодов заболеваний приведён в постановлении.

Для получения справки и решения вопроса о допуске к вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к лечащему врачу.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на Взлётке на сутки отключат отопление

В Красноярске на Взлётке на сутки отключат отопление

12 Ноября 2021 г.
Также будет перекрыт участок дороги на ул. Батурина
Новости Красноярска: В Красноярске набережную Качи назвали именем Петра Пимашкова

В Красноярске набережную Качи назвали именем Петра Пимашкова

12 Ноября 2021 г.
Также новые названия получили несколько автобусных остановок
Новости Красноярска: Енисейский тракт откроют 13 ноября

Енисейский тракт откроют 13 ноября

12 Ноября 2021 г.
Работы планировали завершить позже, но строители успели сделать все раньше срока
Новости Красноярска: «Норникель» подписал обновлённый социальный договор

«Норникель» подписал обновлённый социальный договор

12 Ноября 2021 г.
Поддержка, предоставляемая работникам компанией – лучшая в отрасли
Новости Красноярска: 720 жителей Красноярского края заболели коронавирусом за сутки

720 жителей Красноярского края заболели коронавирусом за сутки

12 Ноября 2021 г.
С начала пандемии умерли от заболевания 6 915 человек
Новости Красноярска: В Красноярске будут судить 28-летнюю гражданку Республики Казахстан за продажу своего ребёнка

В Красноярске будут судить 28-летнюю гражданку Республики Казахстан за продажу своего ребёнка

12 Ноября 2021 г.
Она продала новорождённого за 13 тысяч долларов
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

10 Ноября 2021 г.
В общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Новости Красноярска: В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

8 Ноября 2021 г.
Обвиняемый арестован
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru