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В Красноярске набережную Качи назвали именем Петра Пимашкова

Главная Общество
Красноярск
19:02 12 Ноября 2021
красноярск, переименование, администрация, мэр
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В Красноярске часть набережной Качи назвали именем бывшего градоначальника Петра Пимашкова. Постановление об этом подписал Сергей Ерёмин. 

Набережной имени Петра Ивановича Пимашкова назвали участок от устья реки Кача до переулка Речного, 19, пишут Dela.ru. Также новые названия получили несколько автобусных остановок.

Напомним, Пётр Пимашков руководил Красноярском с 1996 по 2011 год. В годы его правления город сильно преобразился. Петр Иванович уделял большое внимание благоустройству. Скончался Пётр Пимашков 12 августа этого года. Ранее сообщалось о планах назвать именем бывшего мэра один из городских объектов.

Фото: Дела.ру

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