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Енисейский тракт откроют 13 ноября

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Красноярск
18:42 12 Ноября 2021
красноярск, ремонт, дорога
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В Красноярске закончено строительство водопропускной трубы​ на Енисейском тракте. Проезд откроется 13 ноября.

Напомним, трубу прокладывали при помощи горизонтального бурения. Для безопасности с 7 ноября проезд был полностью перекрыт. Объезд ремонтируемого участка происходил через развязку в районе деревни Бадалык. Работы планировали завершить 15 ноября, но строители успели сделать все раньше срока.

Старый водопропуск забился, и в ходе осмотра оказалось, что прочистить его нельзя. Поэтому было принято решение строить новый тоннель, а старый заглушить и установить за ним наблюдение. Подготовка велась несколько месяцев – на месте отсыпали и обустраивали пути и площадки для буровой установки, сообщают Dela.ru

Фото: Dela.ru

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