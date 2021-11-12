Енисейский тракт откроют 13 ноября

В Красноярске закончено строительство водопропускной трубы​ на Енисейском тракте. Проезд откроется 13 ноября.

Напомним, трубу прокладывали при помощи горизонтального бурения. Для безопасности с 7 ноября проезд был полностью перекрыт. Объезд ремонтируемого участка происходил через развязку в районе деревни Бадалык. Работы планировали завершить 15 ноября, но строители успели сделать все раньше срока.



Старый водопропуск забился, и в ходе осмотра оказалось, что прочистить его нельзя. Поэтому было принято решение строить новый тоннель, а старый заглушить и установить за ним наблюдение. Подготовка велась несколько месяцев – на месте отсыпали и обустраивали пути и площадки для буровой установки, сообщают Dela.ru

Фото: Dela.ru