«Норникель» подписал обновлённый социальный договор

«Норникель» подписал обновлённый коллективный договор на 2022–2024 гг. Он включает в себя все социальные обязательства работодателя по отношению к трудовому коллективу. «Норникель» традиционно предлагают лучший соцпакет в отрасли.

«Цель обновленного коллективного договора — не только сохранить высокие социальные стандарты „Норникеля“, но и расширить права и льготы наших сотрудников. Для компании важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою причастность к общему делу, жил и работал в комфортных условиях, мог обеспечить долгосрочное благополучие своей семьи. У „Норникеля“ впереди масштабные планы развития, которые предстоит воплотить в жизнь нашему трудовому коллективу», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Так, сотрудникам компании положены большие меры поддержки. В новом договоре прописана ежегодная индексация заработной платы сотрудникам основных производственных площадок: с 1 января 2022 г. на предприятиях в Норильском промышленном районе и Красноярском крае зарплата вырастет на 20%, в Кольском дивизионе – на 10%. На остальных площадках индексация составит 6,7%.

Но это не единственное, чем коллективный договор «Норникеля» превосходит другие подобные соглашения в стране. Для работников предусмотрены:

ежегодная компенсация проезда в отпуск, в том числе для семей;

медицинскую страховку;

участие жилищных программах и программах профессионального обучения;

с первого трудового дня выплачивается процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера в максимальном размере.

При формировании документа в компании учитывают опыт социального партнерства прошлых лет и актуальные предложения работников.

Кроме этого, 1 января 2022 г. будет увеличена адресная поддержка отдельных категорий работников. Речь идет об оказании помощи в случае наступления определенных жизненных ситуаций, а также о разных видах материальной поддержки.

«Перед подписанием коллективного договора были приняты очень важные решения. Выплаты были увеличены для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также для сотрудников, у которых продолжительный больничный. Это очень важно. К тому же увеличена поддержка сотрудникам, переезжающим на постоянное место жительства на материк, увеличены компенсации на зубопротезирование и многое другое. У нас сложились очень хорошие отношения с работодателем, мы все вопросы решаем вместе и постоянно вносим в коллективный договор возможные улучшения», — отметил в свою очередь председатель общественной профсоюзной организации работников „Норникеля“ Михаил Чиж.

Подписи под документом поставили старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, председатель социально-трудового совета Роман Ляшко и председатель общественной профсоюзной организации работников «Норникеля» Михаил Чиж.

«Компания вкладывает в обеспечение социальную поддержку сотрудников много сил и средств. И это вселяет большую уверенность в привлечение высокопрофессиональных кадров в Норильск. Это уверенность для уже действующих сотрудников предприятий в том, что компания заботится о них и в любой ситуации окажет полную поддержку. Коллективный договор, который мы сегодня продлили, укрепит наши коллективы, а это позволит компании реализовывать амбициозные планы», — отметил на церемонии подписания старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Представители трудовых коллективов высоко оценили обновленный договор. По их мнению, он соответствует интересам и запросам сотрудников компании.

«Действующий коллективный договор является образцом для российского бизнеса и содержит все необходимые нормы, дополнительные льготы и гарантии. Очень важно, что в обновленном договоре они были расширены для отдельных сотрудников. Это прекрасный документ, с которым можно уверенно идти по жизни», – прокомментировал председатель социально-трудового совета компании «Норникель» Роман Ляшко.

Коллективными договорами охвачено около 94% сотрудников группы «Норникель» — от Норильска до Мурманска, Архангельска и Читы. Договоры имеют еще 22 предприятия группы «Норникель, в основе которых лежат единые корпоративные стандарты.

Фото: Норникель