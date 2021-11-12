720 жителей Красноярского края заболели коронавирусом за сутки

За сутки от коронавируса погиб 31 человек. Всего же с начала пандемии — 6 915.

Подтверждённых диагнозов на 12 ноября — 720. С начала пандемии — 139 867. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 123 626 человек (+ 715 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 51 474 жителя Красноярского края (+ 4 236 за сутки), снято с медицинского учёта 3 569 человек.

4 092 644 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 14 497 за последние сутки).

Напомним, в этом году от коронавируса скончались шесть беременных женщин. Вакцина «Спутник V» разрешена для беременных, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса. Вакцинация разрешена с 22 недели беременности.

Фото: © Александр Патрин / РИА Новости