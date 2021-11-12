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В Красноярске будут судить 28-летнюю гражданку Республики Казахстан за продажу своего ребёнка

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Красноярск
16:04 12 Ноября 2021
происшествия, красноярск, продажа, ребенок, общество, суд, прокуратура
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Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, женщина обратилась в одну из красноярских фирм. Под видом услуги по суррогатному материнству осуществлена купля-продажа новорождённого. 

В апреле 2020 года гражданка Республики Казахстан родила ребёнка в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства». В мае по личному заявлению она получила в ЗАГСе свидетельство о рождении ребёнка. Далее женщина оформила у нотариуса доверенность на руководителя фирмы и его сообщников на представление интересов в любых организациях и учреждениях и на распоряжение её ребёнком. После передачи им документов, она уехала в Казахстан. Там получила 13 тысяч долларов за продажу ребёнка. 

Директор фирмы и его сообщники забрали малыша из больницы для передачи другим людям за деньги. 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Жительница Казахстана обвиняется в совершении преступления по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа человека, совершённая в отношении несовершеннолетнего). 

Уголовное дело будет направлено в суд.

Фото: kubantoday.ru

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