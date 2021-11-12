Красноярского учёного признали «Профессором года 2021»

Преподаватель Сибирского федерального университета стал лауреатом общенациональной премии «Профессор года 2021». Кроме этого, Сергей Овчинников работает заместителем директора по научной работе и заведует лабораторией физики магнитных явлений Института физики СО РАН.

В СФУ он работает около 40 лет и сейчас заведует кафедрой теоретической физики и волновых явлений Института инженерной физики и радиоэлектроники. В 2007 году был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки РФ». Совместно с американскими учёными он подготовил монографию. В этом году она была опубликована в издательстве Oxford University Press.

Фото: Сибирский федеральный университет