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Красноярского учёного признали «Профессором года 2021»

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Красноярск
15:19 12 Ноября 2021
красноярск, награда, сфу, ученые
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Преподаватель Сибирского федерального университета стал лауреатом общенациональной премии «Профессор года 2021». Кроме этого, Сергей Овчинников работает заместителем директора по научной работе и заведует лабораторией физики магнитных явлений Института физики СО РАН.

В СФУ он работает около 40 лет и сейчас заведует кафедрой теоретической физики и волновых явлений Института инженерной физики и радиоэлектроники. В 2007 году был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки РФ». Совместно с американскими учёными он подготовил монографию. В этом году она была опубликована в издательстве Oxford University Press.

Фото: Сибирский федеральный университет 

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