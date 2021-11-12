Лесные огнеборцы Красноярского края получили 12 лесопожарных модулей на базе автомобиля УАЗ

Новые машины направят в Ачинский, Абанский, Идринский, Казачинский, Козульский, Манский, Емельяновский, Новоселовский, Северо-Енисейский, Богучанский, Саянский, Пировский районы, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Малые лесопатрульные комплексы на грузовой платформе оснащены ёмкостями для воды. Эти машины маневренные, проходимые. Подобную технику мы уже использовали при тушении лесных пожаров в этом году для оперативной доставки людей и оборудования к очагам возгораний, объезда кромки лесного пожара и для патрулирования территории. До конца года ожидаем поставку 18 плугов для тракторов и одного пожарного катера, - расказал Сергей Емельянов, первый заместитель руководителя краевого Лесопожарного центра.

Обновление лесопожарной техники – одно из ключевых мероприятий модернизации системы охраны лесов от пожаров, начатой в 2019 году по инициативе губернатора края Александра Усса. За три года по национальному проекту «Экология» лесные пожарные получили более 1 700 единиц новой спецтехники и оборудования.

Специалисты продолжаются подготовку к новому пожароопасному сезону, в частности корректируют маршруты наземного и авиационного патрулирования лесов, проверяют оборудование и технику перед подготовкой к осенне-зимнему хранению.

Фото: пресс-служба краевого лесопожарного центра