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В Хакасии мужчина избил собутыльника до смерти

Главная Общество
Красноярск
14:52 12 Ноября 2021
общество, происшествия, хакасия, убийство
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8 ноября вечером в г. Черногорск потерпевший и обвиняемый после знакомства на улице пошли в гости к потерпевшему во времянку дома по ул. Линейная. Изрядно выпив спиртного, между мужчинами начался конфликт, затем драка. Злоумышленник нанёс потерпевшему удары руками и ногами. Затем обвиняемый скрылся с места преступления. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение, там он скончался от закрытой тупой травмы грудной клетки и шеи, травматического шока. 

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: krk.sledcom.ru 

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