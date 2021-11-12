В Хакасии мужчина избил собутыльника до смерти

8 ноября вечером в г. Черногорск потерпевший и обвиняемый после знакомства на улице пошли в гости к потерпевшему во времянку дома по ул. Линейная. Изрядно выпив спиртного, между мужчинами начался конфликт, затем драка. Злоумышленник нанёс потерпевшему удары руками и ногами. Затем обвиняемый скрылся с места преступления. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение, там он скончался от закрытой тупой травмы грудной клетки и шеи, травматического шока.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru