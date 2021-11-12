В Красноярском крае детям-сиротам отремонтировали унаследованную от матери квартиру

В Красноярском крае после вмешательства Следственного Комитета детям-сиротам отремонтировали жильё.

Как рассказали в ведомстве, в 2004 году в селе Первоманск Манского района трое детей попали в детский дом, из-за смерти матери. У семьи была трёхкомнатная квартира, за которую до 2008 года отвечал глава сельсовета.

«Но в силу небрежного отношения к службе не принял мер по обеспечению сохранности 3-комнатной квартиры, унаследованной после смерти их матери», — пояснили в СК.

В результате жильё стало непригодным для проживания, а это – нарушением прав сирот, так как в квартире невозможно жить. Чтобы решить проблему, следователи направили обращение в администрацию губернатора. По результатам рассмотрения обращения в квартире проведён капитальный ремонт, а нарушенные сирот были восстановлены.

В отношении бывшего главы сельсовета возбудили уголовное дело о халатности. Обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю