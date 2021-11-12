В Красноярском крае 2 000 жителей стали предпринимателями

Около 2 000 жителей Красноярского края в этом году заключили социальные контракты на открытие или развитие своего дела. На предпринимательскую деятельность они получили выплату до 250 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Растёт интерес и доверие к социальному контракту, который предоставляется благодаря национальному проекту «Демография». В этом году две тысячи семей смогут выйти из категории нуждающихся и у них появится перспектива устойчивого роста доходов, - рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

К примеру, Зураб Абашия из Иланского района стал самозанятым и заключил социальный контракт для открытия доставки пиццы. На эти деньги он купил печь, тестомес, моечную ванну, специальный стол и многое другое. Сегодня Зураб готовит пиццы и хачапури и сам развозит по домам клиентов.

— Рад, что появилась возможность заниматься любимым делом и зарабатывать. Про соцконтракт рассказали знакомые. Я подумал, что нельзя упускать такую возможность. Заказов у меня много, доволен, как идут дела. Планирую расширять ассортимент, – рассказал Зураб.

Финансовой поддержкой могут воспользоваться жители, чей доход ниже прожиточного минимума.

— Лидеры среди районов по количеству заключённых соцконтрактов – Минусинский и Богучанский. В этих районах финансовой поддержкой воспользовались более сотни человек. Среди городов на первом месте Красноярск (соцконтракты заключили более 600 человек). В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» за консультацией жители могут обратиться в центры «Мой бизнес». Офисы открыты уже в 14 муниципалитетах Красноярского края. После заключения соцконтракта в центрах готовы помогать начинающим предпринимателям развивать бизнес, - отметила Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Также благодаря соцконтракту можно получить финансовую помощь для поиска работы с последующим трудоустройством, ведения личного подсобного хозяйства др.

Информация о том, как заключить соцконтракт, опубликована на сайте министерства социальной политики Красноярского края.

Фото: пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края