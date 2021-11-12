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На автодороге «Красноярск–Дивногорск» в ДТП пострадала женщина

Главная Общество
Красноярск
14:10 12 Ноября 2021
в красноярском крае, происшествия, общество, дтп, пострадавшие
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На 21 километре дивногорской трассы мужчина на Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Honda, за рулём находилась женщина. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, её госпитализировали.

Автоинспекторы рекомендуют автомобилистам выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. Перед совершением манёвров, связанных с выездом на встречную полосу, убедитесь в их безопасности.

Напомним, ночью по автодороге Ачинск–Назарово 50-летний водитель бензовоза Mercedes (с топливом) ехал со стороны Ачинска, не справился с управлением, выехал на “встречку” и столкнулся с Volkswagen, за рулём которого находился 23-летний житель Назарово.

В результате трое пассажиров легкового автомобиля травмированы и госпитализированы. Стоит отметить, что пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водители не пострадали, они прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, признаков опьянения не установлено.

Фото: 24.мвд.рф 

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