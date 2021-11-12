Вступил в силу приговор в отношении директора Центрального рынка Красноярска

Красноярский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу бывшего директора Центрального рынка, обвинённого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, 22 апреля 2020 года директор находился на своём рабочем месте. Здесь же присутствовал и уборщик рынка, который был в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возник конфликт, по причине нахождения подчиненного в нетрезвом виде. Обвиняемый нанёс ему удар кулаком в область головы, отчего последний упал на бетонное покрытие.

Со слов уборщика, он, не желая ехать в больницу на скорой, попытался уйти, но споткнулся, упал на спину и ударился головой о бетонный пол. После этого был доставлен в больницу. Потерпевший претензий не имеет

В ходе следствия дело переквалифицировали со статьи 111 УК РФ – на статью 118 УК РФ. Центральный районный суд Красноярска признал обвиняемому наказание в виде штрафа в размере семидесяти тысяч рублей, но учитывая срок его нахождения под стражей, освободил его от уплаты денег.

11 ноября Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, оставил предыдущее решение суда без изменений.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид