В Лесосибирске выявлено загрязнение берега Енисея

Прокуратура г. Лесосибирска установила, что между министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и обществом с ограниченной ответственностью «СибАрма» заключён договор водопользования - участка акватории вдоль левого берега Енисея в Лесосибирске.

Обнаружено загрязнение реки, в частности на участке находились остатки проволоки, древесины, обрывки тросов и т.д., сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Благодаря прокуратуре береговая линия Енисея очищена.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости