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В Лесосибирске выявлено загрязнение берега Енисея

Главная Общество
Красноярск
13:56 12 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, экология, загрязнение, енисей
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Прокуратура г. Лесосибирска установила, что между министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и обществом с ограниченной ответственностью «СибАрма» заключён договор водопользования - участка акватории вдоль левого берега Енисея в Лесосибирске.

Обнаружено загрязнение реки, в частности на участке находились остатки проволоки, древесины, обрывки тросов и т.д., сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Благодаря прокуратуре береговая линия Енисея очищена.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости 

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