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В Енисейском районе появилась новая спортивная площадка

Главная Общество
Красноярск
13:20 12 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, спорт, развитие
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Комплексную площадку для спортивных игр построили в с. Абалаково Енисейского района в рамках мероприятия «Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» краевой программы «Развитие физической культуры и спорта», сообщается на сайте правительства Красноярского края. Было потрачено свыше 3 млн рублей.

Площадка располагается на территории школы. Здесь будут проводиться уроки физкультуры, тренировки посетителей местного спортклуба. Также на спортплощадке могут заниматься все желающие.

На игровом прорезиненном поле есть щиты для игры в баскетбол, ворота для игры в мини-футбол и стойки для волейбольной сетки.

— Спортивная база Енисейского района значительно расширилась. В прошлом году мы открыли биатлонный комплекс в с. Верхнепашино, появились комплексные площадки для подвижных игр в сёлах Ярцево и Усть-Кемь. Благодаря проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в  Верхнепашино открылась площадка ГТО, - рассказал Денис Васильев, руководитель комитета по спорту туризму и молодёжной политике Енисейского района.

Далее по плану в Енисейском районе – это установка комплексной площадки в пос. Подтёсово и площадки ГТО в с. Новокаргино.

Отметим, что в этом году из краевого бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности выделили 150 млн рублей. В 2022 году финансирование увеличится до 200 млн рублей.

Фото: kraysport.ru 

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