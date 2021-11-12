В этом году красноярцы чаще всего нарушали правила благоустройства

В Центральном районе подведены итоги работы административной комиссии за 10 месяцев. На заседаниях рассмотрели 538 дел и назначили штрафы на 2,04 млн рублей, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Больше всего нарушителей по статье 5.1, она предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства. Примерно половина всех рассмотренных дел пришлась на неё и больше 80 % от общей суммы взысканий. Ещё люди часто нарушали тишину и покой окружающих (статья 1.1) и занимались торговлей в местах, где это не разрешено (статья 7.1).

1,06 млн рублей красноярцы заплатили в бюджет. 42 % от суммы горожане внесли добровольно. Остальное взыскивали через службу судебных приставов. На принудительное исполнение направлены материалы 261 нарушителя.

— С начала года к ответственности за нарушение правил благоустройства в Центральном районе привлекли 25 юридических лиц. Для них штрафы по этой статье от 50 тысяч рублей. Мы всегда даём предпринимателям возможность исправить недочёты и устранить нарушения, но иногда наладить диалог не получается. Тогда в ход идут уже инструменты административного воздействия, – рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Фото: © Слава Степанов