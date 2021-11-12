Погрузка на железной дороге в Красноярском крае составила 36,7 млн тонн в январе – октябре

В январе – октябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 36,7 млн тонн, что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

За десять месяцев 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:

каменного угля – 22,3 млн тонн (+3,9% к уровню января–октября 2020 года);

нефти и нефтепродуктов – 4,3 млн тонн (-21,9%);

лесных грузов – 2,1 млн тонн (-0,9%);

руды цветной и серного сырья – 1,2 млн тонн (-12,5%);

зерна – 958,2 тыс. тонн (+15,3%);

цветных металлов – 760 тыс. тонн (на уровне прошлого года);

строительных грузов – 701,8 тыс. тонн (-20,5%);

химикатов и соды – 347 тыс. тонн (+0,7%).

цемента – 635,4 тыс. тонн (+1%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом за январь–октябрь 2021 года погрузка на КрасЖД составила 64,8 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 1,2%.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД