Жители Красноярского края могут поучаствовать в опросе о раздельном сборе ТКО

Опрос по вопросам раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов запустило на своём сайте Минприроды России. На данный момент в опросе поучаствовали более шести тысяч человек.

Предлагается ответить на вопросы о том, готовы ли участвовать в раздельном сборе ТКО, как можно повысить эффективность раздельного сбора отходов, какие могут быть способы информирования о системе раздельного сбора мусора, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Результаты будут использовать для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления ТКО.

Пройти опрос можно на сайте Минприроды России.

Напомним, что в Красноярском крае внедряется система раздельного сбора мусора. В трёх пилотных городах (Красноярск, Дивногорск и Сосновоборск) при участии региональных операторов устанавливают контейнеры для раздельного сбора, проводят разъяснительную работу с жителями.

Благодаря федеральному проекту «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта "Экология" Красноярскому краю выделили порядка 22 млн рублей. До конца года приобретут примерно 1 000 контейнеров для раздельного сбора мусора, которые установят в Красноярске, Сосновоборске, Дивногорске, Назарово, Енисейске, Лесосибирске и Зеленогорске.

Фото: ibin24.ru