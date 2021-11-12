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Жителей Красноярска приглашают стать донорами крови

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Красноярск
11:50 12 Ноября 2021
донор, красноярск, общество, волонтеры
Фотография © admkrsk.ru
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Волонтёрский центр «Доброе дело» приглашает принять участие в донорской акции «Капля добра». Кровь можно сдать 13 ноября с 09.00 до 14.00 по адресу: ул. Красномосковская, 42. Бригада врачей будет принимать заранее зарегистрированных доноров. Об этом рассказали в администрации города Красноярска.

— Особенность акции заключается в том, что благодаря оборудованию красноярского краевого Центра крови № 1, за 2-3 минуты мы сможем узнать результаты анализа крови потенциального донора, в частности определить гемоглобин, уровень сахара, группу крови, наличие возбудителей гепатита В и С и т.д. Помощь окажут специально обученные волонтёры. Сейчас существует проблема нехватки доноров из-за пандемии, поэтому приглашаем горожан старше 18 лет принять участие и сдать кровь, - рассказала куратор проекта «Капля добра» Регина Полякова.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке и в день акции взять с собой паспорт.

Отметим, что донорами могут стать люди, не имеющие противопоказаний к донорству и весом более 50 килограммов. Перед сдачей крови нужно выспаться и позавтракать (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде), а накануне ограничить приём жирной, жареной, копчёной пищи и молочных продуктов. За час нужно отказаться от сигарет и за 48 часов от спиртосодержащей продукции. Донорами не могут стать переболевшие коронавирусом менее, чем 6 месяцев назад и вакцинированные менее, чем месяц назад.

Подробнее об акции можно узнать в официальной группе «Доброе дело» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: 205-20-19.

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