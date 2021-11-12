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В Красноярске критикуют фитнес-залы из-за введения QR-кодов

Главная Общество
Красноярск
13:35 12 Ноября 2021
красноярск, спорт, ограничения
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Красноярцы обрушились с критикой на фитнес-центры за введение QR-кодов. Напомним, с 15 ноября на территории края вход в большинство заведений — кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и многие другие – возможен только при наличии свидетельства о вакцинации или о перенесенной болезни.

Пока предупреждения об изменении правил посещения опубликовали не многие заведения. Одним из них стал фитнес-клуб Level Up. 

«В соответствии с Указом губернатора с 15.11.2021 вход в фитнес-клуб возможен только при наличии QR-кода, которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, а также действующего QR-кода о перенесенном заболевании. Данный код нужно предъявить один раз администраторам, далее он будет внесен в программу и привязан к Вашим данным», — говорится в аккаунте клуба.

Посетителям это не сильно понравилось. К слову, заморозить абонемент нельзя, а вопрос возврата денег следует решать с отделом продаж. 

«Это нарушение конституции, разве нет?? „Принуждение к вакцинации противоречит и Российскому Федеральному законодательству: ст. 19, 20 ФЗ № 323 от 21.11.2011. „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“; ст. 5, 11 ФЗ РФ „Об иммунопрофилактике инфекционных болезней“, Конституции.“ Указ ниже конституции. Вход в зал оплачен. Сейчас нет режима ЧП, чтобы закрывать двери зала. Поэтому не понимаю, чем можем быть вызван отказ от посещения клуба»

Аналогичная ситуация сложилась и с фитнес-клубами Pool&Gym и «Колизей». Однако, первый фитнес-клуб разрешил клиентам заморозить карту на неопределённый срок. «Колизей» пока не озвучил, что будут делать с теми, у кого нет кодов.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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