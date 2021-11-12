12 ноября
Красноярск
погода +1 °C
71.2
 
€ 81.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Главную новогоднюю ёлку Октябрьского района установят в сквере Серебряный

Главная Общество
Красноярск
11:05 12 Ноября 2021
общество, красноярск, зима, новый год, подготовка
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В этом году традиционно главную ёлку района установят в сквере Серебряный. Весь комплекс оформят в традициях русского народного творчества. В сквере установят ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горки, ледовые ограждения и фотозоны. Все фигуры подсветят современными системами освещения, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

В Академгородке возведут ещё один ледовый городок. Также новогодняя ёлка появится на территории озера-парка «Октябрьский».

Установкой ёлок в микрорайонах Октябрьского района и во дворах жилых массивов займутся управляющие компании.

В подготовку к Новому году включились 250 предпринимателей. Они оформляют гирляндами и прочей праздничной атрибутикой витрины и входные группы. В предновогодней подготовке приняли участие и сотрудники учреждений бюджетной сферы.

Напомним, в этом году на площади Мира стартует проект «Зима на Стрелке». Наполнение площади праздничными элементами и объектами будет идти поэтапно. На самом старте откроется первый в городе каток с искусственным льдом.

Также будет организована и сценическая площадка. С понедельника по четверг будет звучать фоновая музыка, а в пятницу и выходные жители смогут увидеть выступления музыкальных коллективов до 21:00.

На площади Мира будут работать зоны общественного питания, магазин сувенирной продукции. Всё оформят световыми украшениями и иллюминациями. Ближе к Новому году откроются тематические фотозоны, возведут арт-объекты и ледовый городок.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителей Красноярска приглашают стать донорами крови

Жителей Красноярска приглашают стать донорами крови

12 Ноября 2021 г.
Кровь можно сдать 13 ноября с 09.00 до 14.00 по адресу: ул. Красномосковская, 42
Новости Красноярска: Энергетики Красноярского края готовятся к зиме

Энергетики Красноярского края готовятся к зиме

12 Ноября 2021 г.
В этом году на подготовку выделено более 15 млрд рублей
Новости Красноярска: В Ачинске мужчина набросился с ножом на продавца магазина и похитил 10 тысяч рублей

В Ачинске мужчина набросился с ножом на продавца магазина и похитил 10 тысяч рублей

12 Ноября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой»
Новости Красноярска: На автодороге Ачинск–Назарово произошло ДТП с пострадавшими

На автодороге Ачинск–Назарово произошло ДТП с пострадавшими

12 Ноября 2021 г.
Признаков опьянения водителей не установлено
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске ожидается снег с дождём

В выходные в Красноярске ожидается снег с дождём

12 Ноября 2021 г.
В понедельник в городе значительно похолодает
Новости Красноярска: В Красноярске жители Пашенного заподозрили соседей в живодёрстве

В Красноярске жители Пашенного заподозрили соседей в живодёрстве

12 Ноября 2021 г.
Собак могли есть
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Новости Красноярска: Обнуление QR-кодов произошло из-за сбоев в программе

Обнуление QR-кодов произошло из-за сбоев в программе

8 Ноября 2021 г.
На Госуслугах можно направить жалобу по поводу аннулированного QR-кода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru