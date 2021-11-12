Главную новогоднюю ёлку Октябрьского района установят в сквере Серебряный

В этом году традиционно главную ёлку района установят в сквере Серебряный. Весь комплекс оформят в традициях русского народного творчества. В сквере установят ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горки, ледовые ограждения и фотозоны. Все фигуры подсветят современными системами освещения, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

В Академгородке возведут ещё один ледовый городок. Также новогодняя ёлка появится на территории озера-парка «Октябрьский».

Установкой ёлок в микрорайонах Октябрьского района и во дворах жилых массивов займутся управляющие компании.

В подготовку к Новому году включились 250 предпринимателей. Они оформляют гирляндами и прочей праздничной атрибутикой витрины и входные группы. В предновогодней подготовке приняли участие и сотрудники учреждений бюджетной сферы.

Напомним, в этом году на площади Мира стартует проект «Зима на Стрелке». Наполнение площади праздничными элементами и объектами будет идти поэтапно. На самом старте откроется первый в городе каток с искусственным льдом.

Также будет организована и сценическая площадка. С понедельника по четверг будет звучать фоновая музыка, а в пятницу и выходные жители смогут увидеть выступления музыкальных коллективов до 21:00.

На площади Мира будут работать зоны общественного питания, магазин сувенирной продукции. Всё оформят световыми украшениями и иллюминациями. Ближе к Новому году откроются тематические фотозоны, возведут арт-объекты и ледовый городок.