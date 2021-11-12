Энергетики Красноярского края готовятся к зиме

Красноярские энергетики продолжают подготовку к зиме. Предприятия ремонтируют оборудование, формируют запасы материалов, оборудования и топлива, проводят тренировки персонала для оперативного реагирования на нештатные ситуации.

Так, в конце октября в канскую котельную «Тепло-Сбыт-Сервис» возобновили бесперебойную поставку угля, сообщает правительство Красноярского края. Это стабилизирует ситуацию с отоплением в зарельсовой части города. Сейчас запас угля составляет 300 тонн, до конца дня добавят ещё 100.

«В этом году по оценке Минэнерго России подтверждён высокий уровень готовности к осенне-зимнему периоду. Большинство субъектов энергетики региона получили максимальный балл. Результаты выше показателей прошлого года. Однако расслабляться не стоит. Для безаварийной работы в текущем осенне-зимнем периоде необходимо поддерживать аварийный запас оборудования, материалов и запасных частей, а также запаса топлива на станциях. Кроме того, необходимо регулярно предоставить отчётную информацию в Минэнерго России», – рассказал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения края.

В этом году на подготовку к отопительному сезону объектов энергетики и ЖКХ края из всех источников финансирования было выделено более 15 млрд рублей. Отмечается, что большинство предприятий региона готово к зиме – ремонт оборудования выполнен, запас топлива на всех тепловых электростанциях сформирован выше нормы.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости