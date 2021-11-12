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В Ачинске мужчина набросился с ножом на продавца магазина и похитил 10 тысяч рублей

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Красноярск
10:50 12 Ноября 2021
ачинск, происшествия, общество, кража, мвд, в красноярском крае
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Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, 11 ноября вечером мужчина в медицинской маске зашёл в ачинский торговый павильон и набросился на продавщицу с ножом. Женщина оказывала ему сопротивление, но злоумышленнику удалось открыть кассу и забрать выручку (около 10 тысяч рублей). Затем он скрылся.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель.

Как оказалось, мужчина проживает рядом с этим магазином, но домой он не вернулся. Сотрудники полиции установили круг лиц, у которых может скрываться правонарушитель. Его быстро задержали, при нём были похищенные деньги. От ножа мужчина успел избавиться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону 

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