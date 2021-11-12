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Как получить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19

Главная Общество
Красноярск
10:29 12 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, медицина
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В Красноярском крае введены ограничения доступа в здания торгово-развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений культуры и искусства. Посещение данных учреждений для граждан, достигших возраста 18 лет, осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и QR-кода или оригинала документа, подтверждающего вакцинацию или факт болезни в последние полгода.

Для того, чтобы найти QR-код, необходимо иметь подверженную учетную запись на Госуслугах. Сам QR-код расположен на сайте в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Как получить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19

 Если Вы не можете открыть свою учетную запись, то ее можно восстановить несколькими способами: по номеру паспорта, ИНН, СНИЛС, номеру мобильного телефона или адресу электронной почты. Рекомендуем использовать СНИЛС, так как его номер не меняется, в отличие, например, от паспорта или номера телефона. Подробную инструкцию по восстановлению вы можете найти здесь. Если самостоятельно восстановить учетную запись не удалось, тогда можно обратиться в центр обслуживания пользователей, например, в МФЦ. Карта центров обслуживания опубликована на сайте.

Как получить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19

Добавим, что найти QR-код можно не только на сайте Госуслуг, но и в мобильном приложении «Госуслуги». Ссылки для скачивания приложения: в GooglePlay и AppStore и в мобильном приложении «СТОП Коронавирус». Ссылки для скачивания приложения: в GooglePlay и AppStore.

Также напоминаем, что если у вас нет регистрации на Госуслугах, то вы можете предъявлять бумажный оригинал сертификата о вакцинации или оригинал справки о болезни в последние 6 месяцев.

Как получить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19

 

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