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На автодороге Ачинск–Назарово произошло ДТП с пострадавшими

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Красноярск
10:33 12 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, дтп, пострадавшие, мвд
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Ночью по автодороге Ачинск–Назарово 50-летний водитель бензовоза Mercedes (с топливом) ехал со стороны Ачинска, не справился с управлением, выехал на “встречку” и столкнулся с Volkswagen, за рулём которого находился 23-летний житель Назарово.

В результате трое пассажиров легкового автомобиля травмированы и госпитализированы. Стоит отметить, что пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водители не пострадали, они прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, признаков опьянения не установлено, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Разлива топлива не произошло.

Напомним, 10 ноября в утреннее время на перекрёстке ул. Кирова и шоссе Нефтяников в Ачинске столкнулись бензовоз МАН (с топливом) и автомобиль «Нива». В результате аварии 63-летний водитель «Нивы» умер. Водитель бензовоза.

Фото: 24.мвд.рф 

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