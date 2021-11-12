12 ноября
Красноярск
погода +1 °C
71.2
 
€ 81.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские пенсионеры обогнали зумеров в сети

Главная Общество
Красноярск
09:44 12 Ноября 2021
интернет, связь, пенсионеры
версия для печати Ico_print

Пенсионеры Красноярского края в этом году опередили молодое поколение по онлайн-аппетитам. Только за последний месяц они скачали c помощью мобильного интернета более миллиона гигабайт трафика  – это на 14% больше объема данных, который загрузила молодежь. Пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. С помощью инструментов BigData они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Красноярского края.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 30% больше данных, чем годом ранее. При этом женщины пожилого возраста в 1,5 раза активнее в сети, чем их сверстники-мужчины. Самые главные фанаты интернета живут не в столице, а в поселках и деревнях края. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стала 64-летняя жительница Козульки. Всего за месяц женщина использовала более 600 ГБ трафика – этого хватит, чтобы четверо суток без остановки смотреть онлайн фильмы в 4K. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры села Орловка Дзержинского района, поселков Нижняя Пойма и Мотыгино.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год более 5 тысяч красноярцев в возрасте 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube. 

Востребованным стало у пожилых абонентов и чтение электронных книг. Чаще всего они выбирают в онлайн-библиотеках детективы и фантастику, предпочитая отечественных авторов, в первую очередь – Дарью Донцову. Женщины скачивают книги в интернете в 8 раз чаще мужчин, устанавливая настоящие рекорды. Так, всего за три месяца 59-летняя жительница Красноярска загрузила на сервисе «МегаФон Книги» 50 романов. Для сравнения, в среднем за это время один пользователь электронной библиотеки успевал прочитать не более 2 произведений.

За год доля пользователей смартфонов среди абонентов 55+ выросла почти на 10 процентных пунктов и сейчас составляет 63%. В первой тройке самых популярных моделей у них Huawei Honor 10 Lite, Huawei Honor 7A и Huawei Y6s.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

12 Ноября 2021 г.
Торжественное открытие мемориала запланировано на начало декабря
Новости Красноярска: Красноярские УК привлечены к ответственности за нарушения подготовки домов к отопительному сезону

Красноярские УК привлечены к ответственности за нарушения подготовки домов к отопительному сезону

12 Ноября 2021 г.
Нарушения устранены
Новости Красноярска: В Сухобузимском районе в ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса

В Сухобузимском районе в ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса

12 Ноября 2021 г.
Всего в транспорте находились пять человек (работники одного предприятия)
Новости Красноярска: «Зима на Стрелке» настанет позже из-за аномального тепла

«Зима на Стрелке» настанет позже из-за аномального тепла

11 Ноября 2021 г.
Её должны были открыть 12 ноября
Новости Красноярска: QR-коды могут расширить на междугородний транспорт

QR-коды могут расширить на междугородний транспорт

11 Ноября 2021 г.
Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно
Новости Красноярска: В Астраханской области закончился суд над убийцей из Красноярского края

В Астраханской области закончился суд над убийцей из Красноярского края

11 Ноября 2021 г.
Погибший был оккультистом
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Обнуление QR-кодов произошло из-за сбоев в программе

Обнуление QR-кодов произошло из-за сбоев в программе

8 Ноября 2021 г.
На Госуслугах можно направить жалобу по поводу аннулированного QR-кода
Новости Красноярска: В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

8 Ноября 2021 г.
Обвиняемый арестован
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru