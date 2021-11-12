Красноярские пенсионеры обогнали зумеров в сети

Пенсионеры Красноярского края в этом году опередили молодое поколение по онлайн-аппетитам. Только за последний месяц они скачали c помощью мобильного интернета более миллиона гигабайт трафика – это на 14% больше объема данных, который загрузила молодежь. Пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. С помощью инструментов BigData они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Красноярского края.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 30% больше данных, чем годом ранее. При этом женщины пожилого возраста в 1,5 раза активнее в сети, чем их сверстники-мужчины. Самые главные фанаты интернета живут не в столице, а в поселках и деревнях края. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стала 64-летняя жительница Козульки. Всего за месяц женщина использовала более 600 ГБ трафика – этого хватит, чтобы четверо суток без остановки смотреть онлайн фильмы в 4K. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры села Орловка Дзержинского района, поселков Нижняя Пойма и Мотыгино.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год более 5 тысяч красноярцев в возрасте 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у пожилых абонентов и чтение электронных книг. Чаще всего они выбирают в онлайн-библиотеках детективы и фантастику, предпочитая отечественных авторов, в первую очередь – Дарью Донцову. Женщины скачивают книги в интернете в 8 раз чаще мужчин, устанавливая настоящие рекорды. Так, всего за три месяца 59-летняя жительница Красноярска загрузила на сервисе «МегаФон Книги» 50 романов. Для сравнения, в среднем за это время один пользователь электронной библиотеки успевал прочитать не более 2 произведений.

За год доля пользователей смартфонов среди абонентов 55+ выросла почти на 10 процентных пунктов и сейчас составляет 63%. В первой тройке самых популярных моделей у них Huawei Honor 10 Lite, Huawei Honor 7A и Huawei Y6s.

Фото: МегаФон

По материалам МегаФона