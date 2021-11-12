Красноярские УК привлечены к ответственности за нарушения подготовки домов к отопительному сезону

На инженерных сетях семи многоквартирных домов управляющими компаниями Кировского района не выполнены ревизия запорной арматуры на тепловом узле и внутренних системах, герметизация ввода тепловой сети в здание, изоляция трубопровода, поверка теплового узла и другое. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Также УК своевременно не предоставили в муниципалитет сведения по оформлению паспортов готовности 12 МКД к отопительному сезону.

Прокуратура внесла представления в 5 организаций. В отношении должностных лиц возбудила 7 административных дел по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых сетей), ст. 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений).

Нарушения устранены, виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости