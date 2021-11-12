В Сухобузимском районе в ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса

12 ноября в 01:20 на 67 км автодороги "Красноярск-Енисейск" столкнулись грузовой автомобиль МАЗ (с полуприцепом) и микроавтобус Mercedes, который двигался в попутном направлении позади грузовика. В итоге микроавтобус съехал в кювет. Три пассажира микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Всего в микроавтобусе, который ехал из пгт. Большая Мурта в с. Шила Сухобузимского района, находились пять человек (работники одного предприятия), сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: 24.мвд.рф