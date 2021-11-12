12 ноября
Красноярск
погода +1 °C
71.2
 
€ 81.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Сухобузимском районе в ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса

Главная Общество
Красноярск
08:45 12 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, дтп, смерть
версия для печати Ico_print

12 ноября в 01:20 на 67 км автодороги "Красноярск-Енисейск" столкнулись грузовой автомобиль МАЗ (с полуприцепом) и микроавтобус Mercedes, который двигался в попутном направлении позади грузовика. В итоге микроавтобус съехал в кювет. Три пассажира микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Всего в микроавтобусе, который ехал из пгт. Большая Мурта в с. Шила Сухобузимского района, находились пять человек (работники одного предприятия), сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Фото: 24.мвд.рф 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские пенсионеры обогнали зумеров в сети

Красноярские пенсионеры обогнали зумеров в сети

12 Ноября 2021 г.
Пенсионеры Красноярского края в этом году опередили молодое поколение по онлайн-аппетитам
Новости Красноярска: К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

12 Ноября 2021 г.
Торжественное открытие мемориала запланировано на начало декабря
Новости Красноярска: Красноярские УК привлечены к ответственности за нарушения подготовки домов к отопительному сезону

Красноярские УК привлечены к ответственности за нарушения подготовки домов к отопительному сезону

12 Ноября 2021 г.
Нарушения устранены
Новости Красноярска: «Зима на Стрелке» настанет позже из-за аномального тепла

«Зима на Стрелке» настанет позже из-за аномального тепла

11 Ноября 2021 г.
Её должны были открыть 12 ноября
Новости Красноярска: QR-коды могут расширить на междугородний транспорт

QR-коды могут расширить на междугородний транспорт

11 Ноября 2021 г.
Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно
Новости Красноярска: В Астраханской области закончился суд над убийцей из Красноярского края

В Астраханской области закончился суд над убийцей из Красноярского края

11 Ноября 2021 г.
Погибший был оккультистом
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

10 Ноября 2021 г.
В общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

9 Ноября 2021 г.
Изменения в указе будут внесены на этой неделе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru