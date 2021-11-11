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«Зима на Стрелке» настанет позже из-за аномального тепла

Главная Общество
Красноярск
19:25 11 Ноября 2021
красноярск, каток, новый год
Фотография © Александр Жуковец
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Открытие главного катка Красноярска перенесли на следующую неделю. Площадка на Стрелке должна была открыться 12 ноября, но дату перенесли из-за аномально теплой погоды.

«По установленным нормативам, для комфортного катания толщина льда должна быть не меньше семи сантиметров, сейчас удалось залить только 2,5 сантиметра ледовой поверхности — шквалистый ветер гонит тепло на сам лед, выдувая холодные слои. В это же время холодильный агрегат работает на максимум, еще увеличить его мощность нельзя технически», — пояснили в мэрии.

Точная дата открытия катка пока не известна.

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