QR-коды могут расширить на междугородний транспорт

В правительстве России готовят два законопроекта о QR-кодах. На междугороднем транспорте, в кафе и ряде магазинов они будут обязательными, сообщает ТАСС. Сейчас Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает детали двух подобных законопроектов вместе с профильными ведомствами. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», – указали в штабе.

Напомним, что в Красноярском крае с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины), а также в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.

Если же у жителя края есть медотвод от прививки, то посещать общественные места будет нельзя.

По сообщению РБК, посещение общественного городского транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости