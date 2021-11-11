В Астраханской области закончился суд над убийцей из Красноярского края

В Астраханской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении жителя Красноярского края. Его признали виновным в убийстве 34-летнего астраханца, сообщили в областном следкоме.

Погибший хотел восстановить отношения с женой и для этого решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Для совершения обряда ему требовалось закопать их с супругой личные вещи в безлюдном месте за пределами города. Вечером 26 апреля мужчина вместе со своим 32-летним знакомым из Красноярского края, отправился в лесополосу неподалёку от дороги «Кирпичный завод — Три Протока» Приволжского района области, где у них произошёл конфликт.

«Во время выкапывания ямы подсудимый негативно высказался по поводу данного обряда и в адрес супруги потерпевшего, в результате чего мужчины подрались. Житель Красноярского края нанёс множество ударов топором в область головы и шеи астраханца, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления», — рассказали в следкоме Астраханской области.

Житель Красноярского края признан виновным по статье 105 УК РФ и приговорён к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворён иск потерпевшей стороны о компенсации материального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости