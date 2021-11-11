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Жители пансионата «Солнечный» связали лоскуты пледа для мальчика из Лесосибирска с диагнозом СМА

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Красноярск
17:52 11 Ноября 2021
общество, красноярск, волонтеры, в красноярском крае
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Жители пансионата не упускают возможности поучаствовать в добрых делах, сообщается в группе «ВКонтакте» мкр. Солнечный. Мастерицы связали лоскуты пледа для Илюши из Лесосибирска с диагнозом СМА. Шерсть и вдохновение подарили жителям пансионата волонтёры из волонтёрского центра «Доброе дело».

Илюше сейчас 1 год и 9 месяцев. В марте ему поставили страшный диагноз — спинная мышечная атрофия 2-го типа. Сейчас мальчик находится на лечении в больнице. Чтобы мальчику было теплее и уютнее, волонтёры обратились к жительницам пансионата «Солнечный» с задачей — связать элементы-квадраты для пледа. Плед передадут Илье и его маме в знак поддержки.

Фото: vk.com/kras_sunny

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