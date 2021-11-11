Богучанская ГЭС получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон

Министерство энергетики Российской Федерации выдало Богучанской ГЭС паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Документ подтверждает выполнение гидростанцией всех необходимых мероприятий для надежной работы в условиях максимума нагрузок. На Богучанской ГЭС продолжаются работы по капитальному ремонту гидроагрегата №6 номинальной мощностью 333 МВт. Работы проводятся согласно утвержденного графика ремонтов основного оборудования, требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей.

Решение о готовности субъекта электроэнергетики принимается Министерством энергетики РФ на основании значения «индекса готовности», рассчитанном по данным о выполнении условий готовности и показателей, зафиксированных в Правилах. Сведения о показателях, которые касаются всех сфер технологической деятельности энергокомпаний, формируются по информации, поступающей от оцениваемых субъектов электроэнергетики и Системного оператора в течение всего года. Система позволяет контролировать подготовку станций и сетей в непрерывном режиме, а также исключает влияние субъективных оценок и ошибок экспертов.

Мониторинг Богучанской ГЭС подтвердил соблюдение требований законодательства РФ по промышленной безопасности и не выявил нарушений организационного и технического характера, которые влияют на безопасное состояние и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования станции. В ходе подготовки к зимнему сезону гидроэнергетики сформировали аварийный запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. Станция в полном объеме соблюдает графики ремонтов гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования.

На Богучанской ГЭС выполняются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья сотрудников с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства энергетики РФ. В сентябре 2021 года по результатам кампании по вакцинации на Богучанской ГЭС снята часть санитарных ограничений. Сотрудники станции вернулись на рабочие места с удаленного режима, оперативная служба несет дежурство в штатном порядке.