В Ачинске мужчина воровал из магазина сантехнические смесители

В сентябре мужчина из магазина стройматериалов похитил два сантехнических смесителя на сумму около четырёх тысяч рублей. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как он украл товар со стойки и убрал к себе в пакет, затем скрылся.

Воришкой оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленник уже совершал аналогичное хищение смесителя в том же магазине. После кражи он продавал имущество.

Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступной деятельности по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Установлена причастность гражданина к совершению аналогичных преступлений в других торговых точках Ачинска.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону