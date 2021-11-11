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В Красноярском крае коронавирусом заболели ещё 726 человек

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Красноярск
17:01 11 Ноября 2021
происшествия, общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание, смерть, здравоохранение, лечение
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За сутки от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 884.

Подтверждённых диагнозов на 11 ноября — 726. С начала пандемии — 139 147. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 122 911 (+ 690 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 50 807 жителей Красноярского края (+ 4 401 за сутки), снято с медицинского учёта 3 751 человек.

4 078 147 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 16 896 за последние сутки).

Напомним, внесены изменения в указы губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Так, с 15 ноября в регионе вводят режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса. Покидать место жительства они смогут в случаях особой необходимости.

В течение четырёх недель работников старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания рекомендовано перевести на дистанционную работу для проведения вакцинации и формирования их иммунитета. До 13 ноября правительство утвердит список хронических заболеваний, которые будут являться основанием для перевода этих сотрудников на дистанционную работу.

Работодателям также рекомендовано допускать к работе сотрудников при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации или о перенесённом заболевании COVID-19 с соблюдением требований действующего законодательства.

Также с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также без QR-кодов о вакцине или справок о перенесённой болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселиться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и другие подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Ограничения будут действовать и при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом. На объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения (индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, загрузка объектов не должна превышать 50 % от общей пропускной способности).

Фото: © Александр Патрин / РИА Новости

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