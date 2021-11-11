В Красноярском крае до конца года появятся 1 937 новых мест в детских садах

До конца года в регионе планируется создать 1 937 новых мест в детских садах (1 372 места будут предназначены для малышей до трёх лет). За счёт строительства детских садов по национальному проекту «Демография» появится 1 020 новых мест.

Закончили возведение детских садов в Красноярске и в пос. Таёжный Богучанского района. Ещё четыре дошкольных учреждения достроят до конца года. Два из них в Красноярске на 270 мест каждое, одно — в Сосновоборске на 270 мест и одно — в Ужуре на 190 мест, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Два частных детских сада получили лицензию на образовательную деятельность (создано 200 мест).

В следующем году планируется ввести еще 1 050 мест, из них 450 – для детей до 3 лет.

Напомним, 6 216 рублей могут получить родители детей возрастом от 3 до 5 лет, не получившие детский сад, зарегистрированные в системе «Дошколёнок» не позднее 31 марта 2021 года. Решение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Заявления принимают от родителей, чьи дети встали на учёт до 31 марта 2019 года.

Выплату ввели в 2015 году. Получить денежные средства могут жители Красноярска, которые прописаны в городе, вне зависимости от уровня дохода.

Кстати, если родители решат вернуть ребёнка в очередь, они смогут сделать это в любое время, при этом малыш восстанавливается в очереди по первоначальной дате.

Родителям, которые хотят получать выплату, нужно снять ребёнка с учёта:

направить письмо с заявлением в территориальный отдел по месту постановки ребёнка на учёт, приложить копии паспорта и свидетельства о рождении ребёнка. Талон о снятии с учёта направят на почту;

прийти в назначенное время в территориальный отдел образования с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка.

Для оформления выплаты, нужно обратиться в МФЦ. Также это можно сделать на портале государственных услуг Красноярского края или на сайте администрации города Красноярска. ​