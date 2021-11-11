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В Сухобузимском районе браконьер незаконно добыл косулю, занесённую в Красную книгу региона

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Красноярск
16:13 11 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, браконьер, суд, экология
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Факт незаконной добычи косули сибирской, популяция которой занесена в Красную книгу региона, выявили охотинспекторы Минэкологии края на территории Сухобузимского района.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, браконьер на снегоходе незаконно добыл самца краснокнижного животного.

Суд назначил мужчине 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. Также у злоумышленника конфисковали снегоход. Штраф 200 тысяч рублей он уже заплатил.

О любых случаях браконьерства или нарушениях правил охоты сообщайте по телефонам: 8(391) 227-72-59, 266-82-90 или охотинспекторам в территориях.

Напомним, масштабные рейды по пресечению браконьерства прошли в октябре в нескольких районах Красноярского края. Под контроль оперативных групп попали охотоугодья в Уярском, Краснотуранском, Партизанском, Минусинском, Курагинском, Манском, Каратузском и Идринском районах. Выявляли нарушителей закона инспекторы охотнадзора Минэкологии края и сотрудники правоохранительных органов. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 20 нарушений правил охоты, среди них и отсутствие охотничьего билета, а также разрешения на охоту или перемещение на автомобиле с расчехлённых оружием.

В Уярском районе выявлено одно из грубых нарушений правил охоты - факт незаконной добычи трёх особей сибирских косуль. В отношении браконьера уже возбуждено уголовное дело. Кроме того, нарушителю придётся возместить ущерб нанесённый объектам животного мира.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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